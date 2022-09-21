Агентство: 90% больниц имеют проблемы с самофинансированием

"На сегодняшний день более 90 процентов имеющихся в стране больниц испытывают трудности с самофинансированием".

"На сегодняшний день более 90 процентов имеющихся в стране больниц испытывают трудности с самофинансированием".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела стратегического анализа Агентства обязательного медицинского страхования Араз Насиров на церемонии открытия твиннинг-проекта "Укрепление механизмов обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

По его словам, в будущем они планируют повысить эффективность использования ресурсов и возможностей больниц и вывести их на уровень самофинансирования: "В рамках твиннинг-проекта мы планируем изучить и применить международный опыт. Мы также заинтересованы в применении нынешних европейских расчетов. Наши и европейские расчеты должны быть гармонизированы".