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Агентство: 90% больниц имеют проблемы с самофинансированием

Агентство: 90% больниц имеют проблемы с самофинансированием "На сегодняшний день более 90 процентов имеющихся в стране больниц испытывают трудности с самофинансированием".
Здоровье
21 сентября 2022 г. 11:44
Агентство: 90% больниц имеют проблемы с самофинансированием

"На сегодняшний день более 90 процентов имеющихся в стране больниц испытывают трудности с самофинансированием".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела стратегического анализа Агентства обязательного медицинского страхования Араз Насиров на церемонии открытия твиннинг-проекта "Укрепление механизмов обязательного медицинского страхования в Азербайджане".

По его словам, в будущем они планируют повысить эффективность использования ресурсов и возможностей больниц и вывести их на уровень самофинансирования: "В рамках твиннинг-проекта мы планируем изучить и применить международный опыт. Мы также заинтересованы в применении нынешних европейских расчетов. Наши и европейские расчеты должны быть гармонизированы".

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: "Xəstəxanaların 90 faizdən çoxu özünü maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkir"

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