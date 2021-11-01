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Агентство: 205 предприятиям разрешен экспорт томатов в Россию 

Агентство: 205 предприятиям разрешен экспорт томатов в Россию  16:25 Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана продолжает принимать меры по снятию ограничений на экспорт помидоров и яблок из Азербайджана в Россию. Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, с участием специалистов Агентства и сот
Здоровье
1 ноября 2021 г. 17:14
Агентство: 205 предприятиям разрешен экспорт томатов в Россию 

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана продолжает принимать меры по снятию ограничений на экспорт томатов и яблок из Азербайджана в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, с участием специалистов Агентства и сотрудников Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) были проведены совместные видеомониторинги на предприятиях по выращиванию томатов, действующих на территории республики, регулярно предоставлялась информация о проводимых на предприятиях оздоровительных мероприятиях и результатах проведенных исследований.

На сегодняшний день в 109 хозяйствах проведены видеомониторинги с участием представителей соответствующих структур обеих стран, а 40 предприятий по выращиванию томатов были осмотрены на местах с участием российских специалистов.

В результате регулярных переговоров между Агентством и руководством соответствующего ведомства Российской Федерации, Россельхознадзор с 1 ноября разрешил экспорт томатов еще 18 предприятиям.

Таким образом, всего на сегодняшний день соответствующим органом РФ выдано разрешение на экспорт продукции в Россию 205 предприятиям по выращиванию томатов.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: 205 müəssisədən Rusiyaya pomidor ixracına icazə verilib

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