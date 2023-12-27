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Афаг Алиева: Корь в Азербайджане выявляется в основном среди лиц до 18 лет

Афаг Алиева: Корь в Азербайджане выявляется в основном среди лиц до 18 лет В Азербайджане корь выявляется в основном среди лиц до 18 лет, единичные случаи встречаются у граждан до 40 лет.
Здоровье
27 декабря 2023 г. 16:08
Афаг Алиева: Корь в Азербайджане выявляется в основном среди лиц до 18 лет

В Азербайджане корь выявляется в основном среди лиц до 18 лет, единичные случаи встречаются у граждан до 40 лет.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

Она напомнила, что вакцинация от кори детей до 6 лет проводится согласно Национальному календарю прививок и вместе с тем в стране предусмотрено вакцинирование граждан до 40 лет.

"Вакцина против кори распределена по медицинским учреждениям, граждане могут обращаться в поликлиники по месту жительства", - сказала Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Afaq Əliyeva: "Azərbaycanda qızılcaya yoluxma əsasən 18 yaşa qədər insanlar arasında olur"

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