Афаг Алиева: Корь в Азербайджане выявляется в основном среди лиц до 18 лет

В Азербайджане корь выявляется в основном среди лиц до 18 лет, единичные случаи встречаются у граждан до 40 лет.

В Азербайджане корь выявляется в основном среди лиц до 18 лет, единичные случаи встречаются у граждан до 40 лет.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

Она напомнила, что вакцинация от кори детей до 6 лет проводится согласно Национальному календарю прививок и вместе с тем в стране предусмотрено вакцинирование граждан до 40 лет.

"Вакцина против кори распределена по медицинским учреждениям, граждане могут обращаться в поликлиники по месту жительства", - сказала Алиева.