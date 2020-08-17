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Аэропорт Дубая начал использовать собак для выявления коронавируса

Аэропорт Дубая начал использовать собак для выявления коронавируса Международный аэропорт Дубая первым в мире начал использовать собак для выявления пассажиров, зараженных коронавирусом
Здоровье
17 августа 2020 г. 04:32
Аэропорт Дубая начал использовать собак для выявления коронавируса

Международный аэропорт Дубая первым в мире начал использовать собак для выявления пассажиров, зараженных коронавирусом.

Как передает Report, об этом пишет Travel and Leisure.

Животные выполняют свою работу, не вступая в контакт с путешественниками. Образцы берутся из подмышек граждан и помещаются в стальные контейнеры, сконструированные так, чтобы морда собак могла поместиться, не нарушив целостность биологического материала.

Как уточнеят Gulf News, в случае если образец запаха человека свидетельствует о наличии COVID-19, собака садится рядом с ним. После этого туриста отправляют на подтверждение заболевание с помощью ПЦР-теста.

В ходе исследований выяснилось, что точность этого метода составила 92 процента. Дубай открылся для туристов в июле. От путешественников требуется справка об отрицательном результате на COVID-19, полученная не ранее, чем за 96 часов до поездки.

В июле сообщалось, что вооруженные силы Австрии в тестовом режиме учат служебных собак определять заразившихся коронавирусом по запаху. Предполагается, что этот метод позволить искать людей, которые переносят инфекцию бессимптомно.

Позднее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подтвердил, что собаки способны обнаружить коронавирус, если их этому обучить. Он предположил, что, попав в организм человека и распространяясь по нему, вирус может вызывать воспаления и внутренние изменения. Это должно привести к появлению определенного запаха, который при выдохе улавливает собака.

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