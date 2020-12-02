Адиль Аллахвердиев: В такси нужно оставлять окна открытыми

Нужно держаться подальше от мест массового скопления людей

"Когда садитесь в такси, обязательно нужно открыть окна".

Как сообщает Report, об этом директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев сказал на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что именно сам человек обеспечивает вирус условиями обитания: "Чем больше мы пренебрегаем правилами, тем больше даем шанс вирусу обосноваться в нашем организме".

А.Аллахвердиев добавил, что на вакцину нельзя возлагать надежд: "Необходимо серьезно относиться к вопросу социального дистанцирования. Потому что у каждого есть больные в семье. Нужно держаться подальше от мест массового скопления людей. Обязательно должны быть приняты жесткие меры, иначе в больницах не будет места. Нам нужно две недели, чтобы добиться определенных сокращений в цифрах".