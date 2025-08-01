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Абшеронский санаторий расширил спектр медицинских услуг урологией

Абшеронский санаторий расширил спектр медицинских услуг урологией 16:46
Здоровье
1 августа 2025 г. 17:20
Абшеронский санаторий расширил спектр медицинских услуг урологией

В недавно открытом Абшеронском санатории, специализирующемся на заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), также начато оказание урологических услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил директор ЗАО "Курорт" Чингиз Гаджиев в ходе медиатура по санаторию.

По его словам, с этой целью приобретено современное медицинское оборудование:

"Оборудование - последнего поколения. У нас есть специалисты, работающие с ним. Каждый желающий может обратиться и получить услуги без направления".

Чингиз Гаджиев также сообщил, что новые курортные санатории появятся в Гюнешли и Нафталане. Аналогичный санаторий недавно открылся и в Бильгях.

Он отметил, что параллельно с ремонтно-строительными работами, регулярно проводятся тренинги для врачей и медсестер в целях повышения качества обслуживания.

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Версия на азербайджанском языке Abşeron mədə-bağırsaq sanatoriyasında uroloji müalicə xidmətləri də göstəriləcək

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