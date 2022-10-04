Более 70 человек обратились за помощью в Клинический медцентр после укуса змеи

76 человек обратились в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра после укуса змеи с начала нынешнего лета.

С начала лета 76 человек обратились в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра после укуса змеи.

Об этом Report сообщили в медцентре.

Cостояние семи поступивших пациентов оценивалось как крайне тяжелое, остальных - как стабильно тяжелое. Лечение одного пациента все еще продолжается:

"Летальных случаев зарегистрировано не было. За аналогичный период в токсикологическое отделение Центра поступило одиннадцать человек после укуса насекомых. По причине похолодания отмечается снижение количества подобных обращений".