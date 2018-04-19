 Наверх
    Закрыть фоторежим

    66 медработников в Азербайджане привлечены к дисциплинарной ответственности в прошлом году

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Проведены расследования по жалобам, поступившим в прошлом году в адрес Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмена) по поводу безразличного отношения и халатности врачей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

    Согласно официальной информации министерства здравоохранения, в целом в течение 2017 года 66 медработников привлечены к дисциплинарной ответственности. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi