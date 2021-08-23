Шесть отделений "Семашко" закрыты из-за COVID-19

Шесть отделений Клинического медицинского центра №1 ("Семашко") закрыты из-за борьбы с коронавирусом

Шесть отделений Клинического медицинского центра №1 ("Семашко") закрыты из-за борьбы с коронавирусом.

В ответ на запрос Report в КМЦ ответили, что с 19 августа центр действует как больница, предназначенная для больных COVID-19:

"В центре полностью закрыто родильно-гинекологическое отделение. Отделения кардиологии, неврологии, терапии, общей реанимации, интенсивной терапии также закрыты из-за борьбы с коронавирусом.

В настоящее время центр оказывает услуги пациентам на гемодиализе, токсикологическим больным и выполняет неотложные операции, связанные с травмами", - заявили в КМЦ.