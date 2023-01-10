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49 человек обратились за медицинской помощью в связи со снежной погодой

49 человек обратились за медицинской помощью в связи со снежной погодой В Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи поступило 25 обращений в связи с падениями из-за снежных погодных условий.
Здоровье
10 января 2023 г. 19:40
49 человек обратились за медицинской помощью в связи со снежной погодой

В Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи поступило 25 обращений с травмами от падений на скользкой поверхности после выпавшего в городе снега. Всего за два дня непогоды обращений было 49.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что 28 из обратившихся - женщины, 20 - мужчины. Среди травмированных один ребенок, остальные - люди в возрасте от 17 до 85 лет.

Обращения в основном касались травм коленного сустава, таза, запястья, лодыжки, вывиха плеча, кисти рук.

Пострадавшие госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения, одному мужчине была оказана первая медицинская помощь на месте.

Отметим, что в связи с резким изменением погодных условий Станция скорой и неотложной медицинской помощи Баку, а также 113 станций скорой и неотложной медицинской помощи по всей стране работают в усиленном режиме.

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Версия на азербайджанском языке Qarda sürüşərək yıxılan 49 nəfər təcili tibbi yardıma müraciət edib

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