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450 детей с дефицитом гормона роста получили бесплатные препараты

450 детей с дефицитом гормона роста получили бесплатные препараты 16:26
Здоровье
21 января 2022 г. 17:02
450 детей с дефицитом гормона роста получили бесплатные препараты

Государственное агентство обязательного медицинского страхования обеспечивает бесплатное лечение 450 детей с диагнозом дефицит соматотропного гормона (СТГ-дефицит) в Республиканском эндокринологическом центре.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Было отмечено, что несмотря на то, что лечение СТГ-дефицита не входит в пакет услуг ОМС, агентство обеспечивает лечение этих детей с целью предотвращения их отставания в физическом развитии и раннего выявления детей с задержкой роста.
"Поскольку лекарства для лечения СТГ-дефицита стоят очень дорого, многие семьи не могут их приобрести. Препараты предоставляются Агентством для того, чтобы дети не были лишены доступа к лечению". - сказал главный врач Республиканского эндокринологического центра Бабек Салек Ганнади.

Диагноз СТГ-дефицита ставит детский эндокринолог на основании лабораторных анализов. Препараты выдаются бесплатно для закрытия зон роста, то есть костного возраста (возраст, соответствующий развитию костей скелета ребенка по данным рентгенологического исследования) до 14 лет для девочек и до 16 лет для мальчиков. В результате, у детей, страдающих дефицитом гормона роста, наблюдается рост.

По словам Бабека Салека Ганнади, гормональная терапия применяется не для каждого низкорослого ребенка, и перед началом лечения необходимо установить причину задержки роста у ребенка:

"В первую очередь на рост влияют генетические факторы. Рост каждого ребенка обеспечивается группой генов, унаследованных от обоих родителей. Второй фактор - это питание. Если есть расстройство питания, его корректируют первым делом. Если имеется дефицит гормона, то гормонотерапия решает проблему. Гормон назначается только тогда, когда у ребенка после определенных тестов выявляется СТГ-дефицит.

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Версия на азербайджанском языке Boy hormonu çatışmazlığı olan 450 uşaq pulsuz dərmanla təmin olunub

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