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43,9% респондентов собираются получить COVID-паспорт - ОПРОС

43,9% респондентов собираются получить COVID-паспорт - ОПРОС Решением Кабинета министров с 10 июня в Азербайджане внедряется COVID-паспорт. В связи с этим Центр медиа-анализа (ЦМА) провел 16-21 июня опрос.
Здоровье
29 июня 2021 г. 14:45
43,9% респондентов собираются получить COVID-паспорт - ОПРОС

Решением Кабинета министров с 10 июня в Азербайджане внедряется COVID-паспорт. В связи с этим Центр медиа-анализа (ЦМА) провел 16-21 июня опрос.

Как сообщили Report в центре, среди 1084 респондентов 50% - женщины, 50% - мужчины.

Согласно результатам опроса, 43,9% респондентов не получили, но планируют получить COVID-паспорт, а 33,1% уже имеют этот паспорт.

13,3% респондентов не собираются получать COVID-паспорт, а 9,7% - сомневаются.

38,3% респондентов получили COVID-паспорт, пройдя вакцинацию, 6,6% - переболев коронавирусом. 55,1% участников опроса пока не получили паспорт.

На вопрос о получении COVID-паспорта 15,7% сообщили, что скачали документ через мобильное приложение e-Təbib, 8,7% - с сайта e-gov.az.

Среди участников опроса 16,6% составили те, кто получил паспорт после процедуры вакцинации, а у 59% участников опроса паспорта нет.

По итогам опроса стало ясно, что 11,8% респондентов предоставили COVID-паспорт на работе, 4,6% - при посещении спортивного зала. 3% участников опроса подчеркнули, что используют паспорт для путешествий, 2,3% - для посещения мечетей, церквей и других религиозных объектов.

24,4% респондентов сообщили, что получили COVID-паспорт, но еще не воспользовались им, 53,9% отметили, что документа у них нет.

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Версия на английском языке 43.9% of respondents plan to get COVID passport - SURVEY
Версия на азербайджанском языке Respondentlərin 43,9 faizi COVID pasportu almağı düşünür - SORĞU

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