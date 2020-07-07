33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом

За последние две недели 33 врача Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) заразились коронавирусом.
Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы АМУ Гюнель Асланова.
По ее словам, 6 врачей вылечились и были отпущены домой: "Лечение остальных 27-ми продолжается. В настоящее время 6 врачей находятся в тяжелом состоянии, 15 - находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальные 6-х врачи оценивают как легкое. Инфицированных коронавирусом врачей лечат в клинике наши же врачи".