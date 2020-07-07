33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом

33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом

В настоящее время 6 врачей находятся в тяжелом состоянии

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За последние две недели 33 врача Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) заразились коронавирусом. Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы АМУ Гюнель Асланова. По ее словам, 6 врачей вылечились и были отпущены домой: "Лечение остальных 27-ми продолжается. В настоящее время 6 врачей находятся в тяжелом состоянии, 15 - находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальные 6-х врачи оценивают как легкое. Инфицированных коронавирусом врачей лечат в клинике наши же врачи". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram









Саид Гариб Автор новости Саид Гариб Report.az https://static.report.az/photo/ba1560a7-153d-3a6d-9fba-80c0d2541fe2_50.jpg Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Версия на азербайджанском языке ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 33 həkimi koronavirusa yoluxdu