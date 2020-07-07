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33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом

33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом В настоящее время 6 врачей находятся в тяжелом состоянии
Здравоохранение
7 июля 2020 г. 11:13
33 врача Учебно-хирургической клиники АМУ заразились коронавирусом

За последние две недели 33 врача Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) заразились коронавирусом.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы АМУ Гюнель Асланова.

По ее словам, 6 врачей вылечились и были отпущены домой: "Лечение остальных 27-ми продолжается. В настоящее время 6 врачей находятся в тяжелом состоянии, 15 - находятся в состоянии средней тяжести, состояние остальные 6-х врачи оценивают как легкое. Инфицированных коронавирусом врачей лечат в клинике наши же врачи".

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Версия на азербайджанском языке ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 33 həkimi koronavirusa yoluxdu

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