Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в Зардабской районной центральной больнице

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании Зардабской районной центральной больницы, сданном в эксплуатацию после капитального ремонта.

Как сообщает Report, здание Зардабской районной центральной больницы было построено в 1988 году. В здании, которое в течение долгого времени находилось в неприглядном состоянии, с 2013 года начался капитальный ремонт. В результате проделанной работы здание больницы приобрело современный облик, оснащено необходимым оборудованием.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев сообщил главе государства и его супруге, что после капитального ремонта и реконструкции больница будет действовать как медицинское учреждение на 125 коек. В настоящее время в больнице трудятся 530 работников, 57 из них – врачи, остальные – средний медицинский персонал.

В главном корпусе больницы, состоящей из двух корпусов и девяти подсобных зданий, будут действовать хирургическое, гинекологическое, родильное, терапевтическое отделения, кабинеты диализа, лучевой диагностики, интенсивной терапии, поликлиника и др. В другом корпусе будет действовать отделение инфекционных заболеваний.

В Зардабской центральной районной больнице, оснащенной современным медицинским оборудованием, будет оказываться медицинская помощь и больным, приезжающим из соседних районов. Лаборатория больницы оснащена необходимым оборудованием для точного проведения анализов.

Современное реанимационное и кардиологическое оборудование больницы, а также мобильный рентгеновский аппарат для операционной позволят оказывать гражданам медицинские услуги на высоком уровне.

После ознакомления с условиями, созданными в Зардабской центральной районной больнице, глава государства и его супруга встретились с коллективом медицинского учреждения и представителями общественности района.

Выступившие от имени коллектива больницы Эсмира Тагиева и от имени общественности района Фигура Абассова выразили благодарность президенту Азербайджана за внимание и заботу.

В заключение была сделана фотография на память.