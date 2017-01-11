В Азербайджане на учете находятся 300 детей со злокачественными заболеваниями крови

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "На данный момент в Азербайджане со злокачественными заболеваниями крови зарегистрировано более 2 500 больных, в том числе 300 детей".

Как сообщает Report, об этом заявил главный гематолог министерства здравоохранения Чингиз Асадов, выступая на прошедшем в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии имени В.Эйвазова мероприятии отчетного характера.

По его словам, злокачественные заболевания крови являются одной из наиболее актуальных проблем современной медицины: "Данная актуальность связана с тяжелым клиническим лечением и высоким уровнем смертности. В мире 6-10% всех летальных исходов от злокачественных опухолей приходится на злокачественные заболевания крови. В целом вызывает обеспокоенность тот факт, что около 50% летальных исходов от злокачественных заболеваний крови приходится на долю детей и подростков. Кроме того, причина смертности среди детей в возрасте до 15-ти лет связана именно со злокачественными заболеваниями крови".

Как заявил главный гематолог, в последние годы в диагностике и лечении злокачественных заболеваний крови в стране достигнуто заметное продвижение.

"Последние достижения сделали возможным лечение злокачественных заболеваний крови, которые раньше считались смертельными заболеваниями. С учетом дорогого лечения злокачественных заболеваний крови, их можно считать заболеваниями социального значения, которые требуют государственной заботы", - подчеркнул Ч.Асадов.