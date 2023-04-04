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Уничтожены 24 тонны привезенного из Ирана в Азербайджан картофеля

Уничтожены 24 тонны привезенного из Ирана в Азербайджан картофеля 24,5 тонны картофеля, импортированного в Азербайджан из Ирана, уничтожены из-за выявленных вредителей.
Здоровье
4 апреля 2023 г. 16:51
Уничтожены 24 тонны привезенного из Ирана в Азербайджан картофеля

24 тонны картофеля, импортированного в Азербайджан из Ирана, уничтожены из-за выявленных вредителей.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Сотрудники Агентства взяли образцы из 23 700 кг продовольственного картофеля, импортированного из Ирана физическим лицом Тагиевым Ахмедом Шамистан оглы, и представили их в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности для определения показателей безопасности.

В результате обследований в партии продукции были обнаружены карантинные фитопатогенные бактерии - бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum).

Непригодные для потребления продукты уничтожены на полигоне бытовых отходов.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana gətirilən 24 tona yaxın yararsız kartof məhv edilib

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