АБПА: 24 тыс. кг непригодных мясопродуктов были возвращены в страну-производитель

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/e68f7c8a4482ca9cd14b768c3ea56aa9/01f407c3-ed45-4672-b797-44531b013d01_292.jpg

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) организовало для журналистов инфотур в Бакинский карго-терминал, расположенный в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, после поступления в таможенную зону, продукты были осмотрены таможенным органом и сотрудниками АПБА, с участием журналистов.

Завсектором АПБА Самир Рустамли заявил журналистам, что в течение 9 месяцев 24 000 кг непригодных мясопродуктов были возвращены в страну-производитель, 16 обращений получили отказ (в связи с обнаружением карантинных организмов).

По его словам, с учетом опасности обнаруженных карантинных организмов, были уничтожены 105 572 кг продукции, кроме того 925,4 тонн продукции были обезврежены различными методами: "За 9 месяцев года 19 997 продовольственным продуктам даны сертификаты продбезопасности".

С.Рустамли отметил, что возвращенные товары преимущественно были привезены из соседних стран.

Также была дана информация, что все ввозимые в страну продукты питания привлекаются со стороны АПБА к контролю рисков.

Желающие ввозит в страну продукты питания предприниматели должны обратиться в Агентство для получения сертификата продбезопасности.