АБПА: 24 тыс. кг непригодных мясопродуктов были возвращены в страну-производитель

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) организовало для журналистов инфотур в Бакинский карго-терминал, расположенный в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Как сообщает Report, после поступления в таможенную зону, продукты были осмотрены таможенным органом и сотрудниками АПБА, с участием журналистов.
Завсектором АПБА Самир Рустамли заявил журналистам, что в течение 9 месяцев 24 000 кг непригодных мясопродуктов были возвращены в страну-производитель, 16 обращений получили отказ (в связи с обнаружением карантинных организмов).
По его словам, с учетом опасности обнаруженных карантинных организмов, были уничтожены 105 572 кг продукции, кроме того 925,4 тонн продукции были обезврежены различными методами: "За 9 месяцев года 19 997 продовольственным продуктам даны сертификаты продбезопасности".
С.Рустамли отметил, что возвращенные товары преимущественно были привезены из соседних стран.
Также была дана информация, что все ввозимые в страну продукты питания привлекаются со стороны АПБА к контролю рисков.
Желающие ввозит в страну продукты питания предприниматели должны обратиться в Агентство для получения сертификата продбезопасности.
Samirə AbdullayevaАвтор новости