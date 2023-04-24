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17 человек отравились на помолвке в Лянкяране

17 человек отравились на помолвке в Лянкяране Массовое отравление произошло на помолвке в Лянкяране.
Здоровье
24 апреля 2023 г. 15:38
17 человек отравились на помолвке в Лянкяране

Массовое отравление произошло на помолвке в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в горном селе Белитон.

Состояние 17 человек, собравшихся на церемонию помолвки в домашней обстановке, резко ухудшилось. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Лянкяранского района с пищевым отравлением. Семеро госпитализированных были выписаны домой после получения первой медицинской помощи.

По словам заведующего отделением больницы Эльгиза Бахшиева, на данный момент 10 человек остаются в больнице, в том числе 5 детей, 4 женщины и один мужчина. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Для установления причины отравления взяты анализы пациентов.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

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