Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ходжавенде направлены в Баку

Накануне сообщалось о пострадавших в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего субподрядчику "KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret", который выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Как сообщили Report в центральной больнице Физулинского района, 16 пострадавших были эвакуированы в Бакинский медицинский центр после оказания первой медицинской помощи.
Состояние 5 человек, размещенных в Физулинскую ЦРБ, стабильное, они находятся под врачебным наблюдением.
Отметим, что по сообщению Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, авария произошла вчера вечером на территории Ходжавендского района.