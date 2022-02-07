Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ходжавенде направлены в Баку

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ходжавенде направлены в Баку

Накануне сообщалось о пострадавших в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего субподрядчику "KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret", который выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

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Накануне сообщалось о пострадавших в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего субподрядчику "KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret", который выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Как сообщили Report в центральной больнице Физулинского района, 16 пострадавших были эвакуированы в Бакинский медицинский центр после оказания первой медицинской помощи. Состояние 5 человек, размещенных в Физулинскую ЦРБ, стабильное, они находятся под врачебным наблюдением. Отметим, что по сообщению Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, авария произошла вчера вечером на территории Ходжавендского района. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке 21 injured in bus accident in Khojavand, 16 evacuated to Baku