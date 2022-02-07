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Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ходжавенде направлены в Баку

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ходжавенде направлены в Баку Накануне сообщалось о пострадавших в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего субподрядчику "KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret", который выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.
Здоровье
7 февраля 2022 г. 10:18
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Ходжавенде направлены в Баку

Накануне сообщалось о пострадавших в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего субподрядчику "KOLIN Insaat, Turizm Sanayi ve Ticaret", который выполняет работы по строительству автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Как сообщили Report в центральной больнице Физулинского района, 16 пострадавших были эвакуированы в Бакинский медицинский центр после оказания первой медицинской помощи.

Состояние 5 человек, размещенных в Физулинскую ЦРБ, стабильное, они находятся под врачебным наблюдением.

Отметим, что по сообщению Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, авария произошла вчера вечером на территории Ходжавендского района.

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Версия на английском языке 21 injured in bus accident in Khojavand, 16 evacuated to Baku
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə avtobus qəzasında 21 nəfər xəsarət alıb, 16-sı Bakıya təxliyə edilib

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