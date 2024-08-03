14 пострадавших в столкновении двух автобусов на дороге Баку-Сумгайыт выписаны, пятеро остаются в больнице

14 из 19 человек, госпитализированных в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра в результате вчерашнего ДТП на дороге Баку-Сумгайыт, выписаны домой на амбулаторное лечение.

14 из 19 человек, госпитализированных в больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра в результате вчерашнего ДТП на дороге Баку-Сумгайыт, выписаны домой на амбулаторное лечение.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, пятеро пострадавших все еще остаются в больнице.

Из них состояние одного мужчины (1993 г.р.), получившего закрытую черепно-мозговую травму, оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Еще одна женщина (1961 г.р.) в состоянии средней тяжести помещена в отделение интенсивной терапии.

Лечение двух женщин (1986 и 1988 г.р.) продолжается в отделении нейрохирургии. Одна пострадавшая (1980 г.р.) находится в отделении травматологии.

2 августа на 29-м километре дороги Баку-Сумгайыт произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 19 получили ранения.