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В подведомственные TƏBİB учреждения приняты на работу 132 молодых врача

В подведомственные TƏBİB учреждения приняты на работу 132 молодых врача Студенты Азербайджанского медицинского университета обеспечены работой в подведомственных учреждениях TƏBIB.
Здоровье
18 мая 2023 г. 11:07
В подведомственные TƏBİB учреждения приняты на работу 132 молодых врача

Студенты Азербайджанского медицинского университета обеспечены работой в подведомственных учреждениях TƏBIB.

Как передает Report со ссылкой на TƏBIB, об этом сказала руководитель департамента человеческих ресурсов TƏBIB Гюнеш Гадимова на мероприятии, посвященное работе, проделанной по программе “Прием студентов IV, V и VI курсов факультета лечения и профилактики Азербайджанского медицинского университета на работу по среднему медицинскому персоналу в подведомственных медицинских учреждениях”.

По ее словам, с самого начала проект вызвал большой интерес: "435 студентов обратились в TƏBIB для участия в этой программе. Команда врачей оценила соответствие кандидатов, и 132 кандидата, успешно прошедших собеседование, были привлечены к обучению с целью более быстрой адаптации к рабочей среде и повышения компетентности.

Каждый из 132 молодых людей, добившихся успеха на тренингах, получил работу в 13 подведомственных TƏBIB медицинских учреждениях. В качестве примера хочу отметить, что 65 человек были приняты на работу в Республиканскую клиническую больницу имени академика Миргасымова, 16 человек в Наримановский медицинский центр, 13 человек в Центральную больницу нефтяников, 9 человек в "Йени клиника" и 29 человек в другие медицинские учреждения”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTibb təhsilli 132 gənc TƏBİB-in tabeli müəssisələrində işə qəbul olunub

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