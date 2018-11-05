11 жителей Лерика - ровесники века - ФOTO

© Report https://report.az/storage/news/36a63c79b380b0b48ebe9551395efc74/1cbc12dc-b30e-4e06-a556-64541bb45b03_292.jpg

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Лерикском районе живут 1064 жителя в возрасте 80 и более лет".

Об этом Report сообщила директор Районного музея долгожителей Диляра Фатуллаева.

По ее словам, 110 жителей Лерика в возрасте 90 и более лет, 11 жителей – ровесники века или шагнувшие за столетие: "Среди 11 человек трое в возрасте 99 лет, но и они, скорее всего, уже шагнули за порог века".

Директор отметила, что жители горных районов бывают долгожителями: "Горный воздух чист, родники прозрачны. Люди здесь постоянно в движении. Они предпочитают употреблять молочные продукты, ну и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов генетику. По статистике, женщины живут дольше мужчин. Домашние хлопоты вынуждают их постоянно двигаться, а стресс они выплескивают слезами".

Д.Фатуллаева отметила, что Лерикский районный музей долгожителей не имеет аналогов в мире: "В нашем районе долгожителей больше, чем в других районах. В музее хранятся личные вещи долгожителей и их фотографии. В музее есть стенды со сведениями о жизни Ширали Муслимова (1805-1973), прожившего 168 лет, Махмуда Эйвазова (1809-1959), прожившего 150 лет, 145-летнего Меджида Агаева (1835-1978), 134-летней Гызыл Гулиевой, прожившей 113 лет Махбубе Фатуллаевой и др. Среди экспонатов музея этнографические материалы около 90 людей - предметы одежды, письма, статьи в газетах и журналах".

Отметим, что музей функционирует с 1991 года. В 2010 году с участием президента Ильхама Алиева состоялось открытие нынешнего здания музея. Музей располагается на склоне Талышских гор. В музее действуют 2 экспозиционных салона, где демонстрируются более 1200 экспонатов.

Журналисты посетили Музей долгожителей в рамках медиатура, организованного Центральной районной больницей Лерика.