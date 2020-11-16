10 способов защиты от инсульта

Инсульт – одно из самых серьезных заболеваний, наиболее часто приводящих к грозным последствиям и инвалидности.

Инсульт – одно из самых серьезных заболеваний, наиболее часто приводящих к грозным последствиям и инвалидности.

Как сообщает Report, существуют простые методы профилактики инсульта, и практически каждый человек в силах применять их.

Повышенное артериальное давление – это фактор риска возникновения инсульта.

Согласно исследованию американского медицинского центра Kaiser Permanente на риск развития сердечного приступа или инсульта влияют «верхнее систолическое» и «нижнее диастолическое» давление. Если у одного из ваших родителей была диагностирована так называемая прегипертензия (артериальное давление в диапазоне от 130/80 до 139/89) или гипертензия (повышение давления до цифр 140/90 мм и выше), то обязательно нужно начать лечение. Врач подберет оптимальные препараты, но также необходимо регулярно измерять давление.

Управляйте стрессами и депрессией. Эмоциональное состояние напрямую отражается на здоровье. Минимизировав стресс и депрессию, вы обеспечите хорошее состояние сердечно-сосудистой системы и предупредите инсульт.

Наиболее распространенный препарат, помогающий предупредить развитие тромбов– аспирин. Он назначается для профилактики инсульта и инфаркта людям старше 45 лет, у которых есть факторы риска развития этих заболеваний: ожирение, повышенное артериальное давление, курение, повышенный уровень холестерина в крови.

Контролируйте другие медицинские параметры здоровья. Если вы или ваши родители страдаете сахарным диабетом, аритмией, какой-либо формой поражения сердечной перегородки или сосудистой патологией, помните, что это также повышает риск инсульта.

Пересмотрите медикаментозное лечение. Если вы или ваши родители принимаете препараты заместительной гормональной терапии, лекарства для диабетиков или средства, уменьшающие боль при артритах, расскажите об этом лечащему врачу. Пересмотр и при необходимости назначение альтернативных схем лечения позволит снизить риск инсульта.

Обратите внимание на ранние сигналы опасности. Согласно исследованиям, у одного из трех людей непродолжительная ишемическая атака (мини-инсульт) привела к острому инсульту. Симптомами мини-инсульта являются: внезапная потеря чувствительности или слабость мышц лица, руки или ноги с одной стороны; внезапная путаница и непонятность речи, затрудненность говорить; внезапное головокружение, нарушение координации движения и походки. Если вы заметите хотя бы один из этих сигналов опасности, незамедлительно обратитесь к врачу.

Следите за уровнем «плохого» холестерина. Один из наиболее важных факторов риска инсульта – высокий уровень общего (выше 200 мг/дл, или 5,2 ммоль/л) и в особенности «плохого» холестерина – липопротеина низкой плотности, – показатель которого в крови не должен превышать концентрацию 70 мг/дл, или 3 ммоль/л.

Для снижения уровня «плохого» холестерина нужно соблюдать диету с уменьшенным количеством жиров и консультироваться у врача.

Диета, полезная для сердца. Это должны быть продукты, богатые злаками, овощами, фруктами, рыбой, домашней птицей, нежирным мясом, а также обезжиренные молочные продукты или с пониженным содержанием жира. Жиры в суточном рационе должны составлять максимум 25-35 % от всего количества калорий. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками.

Соблюдайте оптимальный уровень физической активности. Ежедневные упражнения – неотъемлемая часть здоровья сердечно-сосудистой системы. По мнению врачей, как минимум 30 минут интенсивных физических упражнений хотя бы 5 раз в неделю, а для людей старшего возраста – через день.

Бросьте курить. Курение повышает риск инсульта на 30%. Нелегко сразу бросить курить, однако все зависит от вас, и, если вы сможете убедить себя и со временем откажетесь от этой привычки, это непременно продлит вашу жизнь.