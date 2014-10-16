Министр здравоохранения примет граждан в Сальянском районе

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 17 октября министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев примет граждан в Центральной больнице Сальянского района. Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

О.Ширалиев примет жителей Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского, Джабраильского и Джалилабадского районов и ответит на все интересующие их вопросы в сфере здравоохранения.

На встрече также будут рассмотрены заявления, жалобы и предложения граждан, по всем вопросам будут приняты необходимые меры.

Запись на прием к министру осуществляется в Центральной больнице Сальянского района.