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    Министр здравоохранения примет граждан в Сальянском районе

    Регистрация граждан на встречу с министром проходит в Центральной больнице Сальянского района

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 17 октября министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев примет граждан в Центральной больнице Сальянского района. Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

    О.Ширалиев примет жителей Сальянского, Нефтчалинского, Билясуварского, Джабраильского и Джалилабадского районов и ответит на все интересующие их вопросы в сфере здравоохранения.

    На встрече также будут рассмотрены заявления, жалобы и предложения граждан, по всем вопросам будут приняты необходимые меры.

    Запись на прием к министру осуществляется в Центральной больнице Сальянского района.

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