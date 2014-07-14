Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В иранском городе Астара сдана в эксплуатацию специализированная клиника по лечению гепатита.

Как сообщили REPORT в пресс-службе посольства Ирана в Азербайджана, с целью лучшего обслуживания больных вирусом гепатита, в том числе больных из Азербайджана, Исследовательский центр болезней пищеварительной системы и печени Гилянского медицинского университета открыл в Астаре специализированную клинику по лечению вируса Гепатита при больнице Шехида Бехишти.

Выступая на церемонии открытия клиники директор исследовательского центра доктор Фариборз Мансур Генаи сказал, что с целью качественного лечения больных, и, учитывая тот факт, что Астара является приграничным городом, открытие такой клиники было необходимым.