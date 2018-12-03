Завтра в Баку стартует международная выставка-конференция Bakutel 2018

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ С 4 по 7 декабря в Баку пройдет 24-я Азербайджанская международная выставка и конференция "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" Bakutel 2018, ознаменовав этим начало "Недели высоких технологий".

Как сообщает Report, сегодня в связи с этим состоялась пресс-конференция.

Выступивший на мероприятии замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде сообщил, что официальную поддержку выставке оказывает министерство, Международный союз электросвязи (ITU), Региональное содружество в области связи (РСС), Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) организаций Азербайджана(ASK). Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers (CEO). Генеральным спонсором выставки является компания Azercell Telecom.

Выставка Bakutel 2018 ожидает свыше 200 участников из 20 стран мира, среди которых ведущие ИКТ-компании, мобильные операторы, интернет-провайдеры, системные интеграторы, дистрибьюторы известных брендов и молодые разработчики. Выставка Bakutel 2018 продемонстрирует национальные стенды таких стран как: Италия, Иран, Турция, ОАЭ, США, Словения, Франция, Хорватия.

В этом году выставка представит настоящий фестиваль инноваций. Экспозиция выставки представит IT-решения нового поколения для банков, городского транспорта, ритейла, системы Умного города, мобильные технологии 4-5G, услуги в сфере оптоволоконных и облачных технологий. 40% от общего количества участников составят постоянные экспоненты Bakutel.

Также в выставке примут участие около 100 азербайджанских стартапов, которые представят свои инновационные идеи для самых различных отраслей деятельности, таких как туризм, экология, гостеприимство, бухгалтерский учет и многое другое. Внушительная часть разработок основывается на применении технологий виртуальной и дополненной реальности. Новым направлением выставки будет вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, частных разработчиков технологий, для решения задач в различных сферах от нефтяной до развлекательной, с целью содействия развития их бизнеса. Это направление развивается при поддержке KOBİA.

На протяжении всех дней работы выставки запланировано проведение различных деловых мероприятий, в том числе и встречи в формате B2B и выступления спикеров на актуальные темы. Впервые в рамках выставки будут проводиться Bakutel Tech Talks в Экспо Центре. Помимо деловых встреч и переговоров, всех посетителей и участников выставки ждут сюрпризы, конкурсы и викторины. Впервые на выставке Bakutel 2018 будет представлен Робокипер – самый быстрый вратарь в мире. Робокипер – это инновационное изобретение немецких ученых, покорившее сердца любителей футбола по всему миру. Посетителям и гостям выставки представится возможность испытать Робокипера на прочность. Каждый, кто сможет забить ему гол, получит ценные призы от Azercell, а также футбольные мячи от фирмы Allof.

Выставка Bakutel предоставит каждому возможность взять на вооружение лучшие достижения и технологии, найти новых партнеров и инвесторов, а также эффективные решения по развитию бизнеса.