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На второй день выставки "Эволюция скорости" в Баку экспонируются суперкары

На второй день выставки "Эволюция скорости" в Баку экспонируются суперкары На второй день выставки "Эволюция скорости" 18 мая в Баку проходит показ скоростных авто и суперкаров.
Выставки
18 мая 2025 г. 12:11
На второй день выставки Эволюция скорости в Баку экспонируются суперкары

На второй день выставки "Эволюция скорости" 18 мая в Баку проходит показ скоростных авто и суперкаров.

Как сообщает Report, выставка организована Автомобильной федерацией Азербайджана (AAF) при поддержке Nazar Holdinq и столичной исполнительной власти.

Показ на улице Азиза Алиева начался в 11:00 и продолжится до 19:00.

В рамках выставки "Эволюция скорости" посетители могут не только посмотреть различные автомобили и получить о них подробную информацию, но и пообщаться с автолюбителями. Таким образом, в течение двух дней можно проследить "эволюцию скорости" от классических автомобилей до скоростных.

Напомним, что накануне в рамках выставки состоялся показ ретро-автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Sürətin evolyusiyası” sərgisinin ikinci günü: superkarlar nümayiş olunub

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