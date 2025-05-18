На второй день выставки "Эволюция скорости" в Баку экспонируются суперкары

На второй день выставки "Эволюция скорости" 18 мая в Баку проходит показ скоростных авто и суперкаров.

На второй день выставки "Эволюция скорости" 18 мая в Баку проходит показ скоростных авто и суперкаров.

Как сообщает Report , выставка организована Автомобильной федерацией Азербайджана (AAF) при поддержке Nazar Holdinq и столичной исполнительной власти.

Показ на улице Азиза Алиева начался в 11:00 и продолжится до 19:00.

В рамках выставки "Эволюция скорости" посетители могут не только посмотреть различные автомобили и получить о них подробную информацию, но и пообщаться с автолюбителями. Таким образом, в течение двух дней можно проследить "эволюцию скорости" от классических автомобилей до скоростных.

Напомним, что накануне в рамках выставки состоялся показ ретро-автомобилей.