На второй день выставки "Эволюция скорости" в Баку экспонируются суперкары

На второй день выставки "Эволюция скорости" 18 мая в Баку проходит показ скоростных авто и суперкаров.
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Показ на улице Азиза Алиева начался в 11:00 и продолжится до 19:00.
В рамках выставки "Эволюция скорости" посетители могут не только посмотреть различные автомобили и получить о них подробную информацию, но и пообщаться с автолюбителями. Таким образом, в течение двух дней можно проследить "эволюцию скорости" от классических автомобилей до скоростных.
Напомним, что накануне в рамках выставки состоялся показ ретро-автомобилей.