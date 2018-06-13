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    Во Франции представлена кандидатура Баку на проведение Всемирной выставки "Экспо 2025"

    Помимо Баку, на проведение выставки претендуют Осака и Екатеринбург© Report

    Париж. 13 июня. REPORT.AZ/ В Париже началась 163-я сессия Генассамблеи Международного бюро выставок. 

    Как сообщает западно-европейское бюро Report, на сессии присутствуют премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, министр финансов Самир Шарифов, помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков, член Рабочей группы Всемирной выставки "Баку Экспо 2025" Марьям Гафарзаде и другие официальные лица. 

    На сессии азербайджанская делегация представила кандидатуру города Баку на проведение Всемирной выставки "Экспо 2025". 

    На мероприятии заявили, что Баку является центром диалога и межкультурного сотрудничества, объединяющего в себе политиков, деятелей культуры и религиозных деятелей, было отмечено о проведении в этом городе ряда представляющих важное значение международных мероприятий. 

    В то же время проведение Всемирной выставки "Баку Экспо 2025" в расположенном на Шелковом пути Азербайджане, где пересекаются Запад и Восток, современность и традиции, расширит географические границы Международного бюро выставок,  открыв в его истории новую страницу. Было отмечено, что в случае проведения этой универсальной выставки в Баку, мировое сообщество может извлечь выгоду из динамичных и других возможностей Азербайджана.

    Отметим, что в деревне "Экспо", которое будет расположено на оснащенной всей транспортной инфраструктурой площади в 295 га недалеко от Международного аэропорта Гейдар Алиев, построят специальный павильон в дизайне караван-сарая и древнего города в крепостных стенах Баку и украшенный ковровыми рисунками, которые являются частью нашего культурного наследия. Эта территория будет символически восьмигранной. Этот символ желания и надежды на будущее олицетворяет многогранность Азербайджана.

    Напомним, что помимо Баку, на проведение Всемирной выставки "Экспо 2025" претендуют города Осака (Япония) и Екатеринбург (Россия). 

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