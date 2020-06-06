Версальский дворец открылся после завершения карантина

Дворцовый комплекс Версаля (к юго-западу от Парижа) открыл свои двери в субботу для посетителей впервые после закрытия из-за карантина по коронавирусу, продолжавшегося 82 дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция FranceInfo.

Закрытие дворца на столь долгий срок произошло лишь во второй раз в истории - ранее его закрывали в 1939 году, с началом Второй мировой войны.

В эту субботу он будет работать по своему обычному расписанию - с 9:00 до 18:30. Для посетителей также будут открыты дворцы Большой и Малый Трианон, ферма Марии-Антуанетты, а также парк с фонтанами. Посещение дворцов группами с гидом будет возможно, однако, только с 10 июня, причем число посетителей в группе не должно превышать 10 человек.

Вечерние сеансы работы фонтанов с подсветкой отменены. Также отменены все июньские концерты и оперные спектакли.