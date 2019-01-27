В Тбилиси на выставке посвященную Эдуарду Шеварднадзе представлены фотографии, связанные с Азербайджаном

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Тбилиси, в Музее изобразительного искусства открылась фотовыставка "От железного занавеса до шелкового пути", посвященная второму президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, фотовыставка "От железного занавеса до шелкового пути" приурочена к 91-му дню рождения Эдуарда Шеварднадзе.

На экспозиции представлены фотографии из личного архива экс-президента, сделанные в период с 1950 по 2000 годы. На фотокадрах посетители выставки увидят не только моменты из жизни и деятельности политика, но запечатленные фотообъективом главные события из новейшей истории Грузии.

На фотовыставке также включены фотографии церемонии подписания в связи со строительством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и церемония открытия нефтепровода Баку-Супса.

Посетителям выставки представлены фотографии отражающие дружеские отношения Э.Шеварднадзе с общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Посетить выставку могут все желающие до 7 февраля.