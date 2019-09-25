В Стамбуле в парке Гейдара Алиева открылась книжная выставка - ФОТО

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25 сентября в парке Гейдара Алиева на территории стамбульского района Сарыер открылась книжная выставка "VIII Дни литературы Сарыер" ("VIII Sarıyer Ədəbiyyat Günləri").

Как сообщает турецкое бюро Report, на выставке также представлено Генконсульство Азербайджана в Стамбуле.

На мероприятии в целом установлено около 70-ти стендов. На отведенном для Азербайджана стенде представлены образцы классической и современной литературы, в том числе издания об истории, национальной кухне и туризме. Кроме того, по случаю 650-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими на выставке демонстрируются его произведения.

Ожидается, что выставку, которая продлится до 29 сентября, посетят около 5 000 человек.

Вусаля Аббасова