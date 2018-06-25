В Петербурге открылась выставка "Шедевры архитектуры Азербайджана"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ У жителей и гостей города ежедневно с 9 часов утра до восьми вечера в период до 14 июля есть возможность посетить выставку, посвященную архитектуре Азербайджана. Как современной, так и старинным памятникам культурного наследия.

Как сообщает Report, не секрет, что именно Азербайджан является настоящей архитектурной сокровищницей. На территории целой страны сохранились исторически важные руины античных и средневековых городов, которые так нужны для изучения становления целого народа.

Над выставкой трудилось 15 художников не только из Азербайджана, но и из города на Неве, которые в последствие решили превратить труды в масштабную выставку.

Мероприятие будет проходить ежедневно в Библиотеке национальных литератур по адресу Садовая, д.33. Вход бесплатный.

Одним из самых известных современных памятников архитектуры Азербайджана является центр Гейдара Алиева. Проект центра был разработан в 2007 году известным на весь мир архитектором Захой Хадид.