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    В известной Парижской картинной галерее открылась выставка азербайджанского художника

    Париж. 1 февраля. REPORT.AZ/ Персональная выставка азербайджанского художника Нияза Наджафова под названием «Вулканик» экспонируется в знаменитой парижской галерее Schwab Beaubourg.

    Как сообщил западноевропейскому бюро Report директор галереи Schzab Beaubourg Эдуард Шваб, работы Н. Наджафова отличаются эстетической красотой, которая вытекает из удачной гармонии их цветовых оттенков и глубокого смысла темы, молодой художник обещает большие перспективы на будущее.

    Н. Наджафову с большим профессионализмом удалось передать свои чувства страха, волнения и беспокойства людям языком цветов.

    Выставка продлится до 23 февраля.

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