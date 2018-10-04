В Париже состоялся симпозиум, посвященный кандидатуре Баку на проведение Всемирной выставки "Экспо 2025"

Париж. 4 октября. REPORT.AZ/ В Париже состоялся симпозиум на тему "Развитие человеческого капитала, построение более лучшего будущего" в рамках выдвижения кандидатуры города Баку на проведение Всемирной выставки "Экспо 2025".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на симпозиуме приняли участие генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес, помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики, руководитель делегации нашей страны в Международном бюро выставок Эльчин Амирбеков, министр образования Джейхун Байрамов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, международный эксперт по человеческому капиталу Питер Фиск, член рабочей группы Всемирной выставки "Баку Экспо 2025" Марьям Гафарзаде.

Висенте Лоссерталес рассказал о глобальном значении темы "Баку Экспо 2025". Он подчеркнул, что тема отвечает миссии Международного бюро выставок, вызовам современности.

Питер Фиск, коснувшись значения развития человеческого капитала, поделился опытом. Он рассказал о вкладе в развитие совместной деятельности государственных структур и частного сектора с применением новых технологий, о значимости пропаганды инноваций и прогресса.

На симпозиуме также коснулись соответствующих Целям устойчивого развития ООН подтем "Баку Экспо 2025", таких как талант, здоровье и достижение.