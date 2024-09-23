В октябре пройдет 10-я Бакинская международная книжная выставка

2-8 октября в Бакинском Экспо-центре состоится 10-я Бакинская международная книжная выставка, посвященная 530-летию азербайджанского поэта Мухаммеда Физули.

2-8 октября в Бакинском Экспо-центре состоится 10-я Бакинская международная книжная выставка, посвященная 530-летию азербайджанского поэта Мухаммеда Физули.

Как сообщает Report, в организованной Министерством культуры выставке планируется участие представителей около 200 отечественных и зарубежных организаций, более 90 известных литературных деятелей.

В рамках выставки с участием азербайджанских писателей и поэтов, а также известных зарубежных писателей будут организованы более 220 мероприятий в различных форматах, в том числе мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на актуальные темы, дни автографов, конференции, симпозиумы.

Посетители на специальных автобусах бесплатно будут доставляться от станций метро "Эльмлер академиясы", "28 Мая" и "Короглу" до Бакинского Экспо-центра.