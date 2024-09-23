О нас

В октябре пройдет 10-я Бакинская международная книжная выставка

В октябре пройдет 10-я Бакинская международная книжная выставка 2-8 октября в Бакинском Экспо-центре состоится 10-я Бакинская международная книжная выставка, посвященная 530-летию азербайджанского поэта Мухаммеда Физули.
Выставки
23 сентября 2024 г. 15:02
В октябре пройдет 10-я Бакинская международная книжная выставка

2-8 октября в Бакинском Экспо-центре состоится 10-я Бакинская международная книжная выставка, посвященная 530-летию азербайджанского поэта Мухаммеда Физули.

Как сообщает Report, в организованной Министерством культуры выставке планируется участие представителей около 200 отечественных и зарубежных организаций, более 90 известных литературных деятелей.

В рамках выставки с участием азербайджанских писателей и поэтов, а также известных зарубежных писателей будут организованы более 220 мероприятий в различных форматах, в том числе мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на актуальные темы, дни автографов, конференции, симпозиумы.

Посетители на специальных автобусах бесплатно будут доставляться от станций метро "Эльмлер академиясы", "28 Мая" и "Короглу" до Бакинского Экспо-центра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gələn ay 10-cu Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 3-6 градусов
16 сентября 2024 г. 17:00
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
Блинкен: США приложат все усилия для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией
16 сентября 2024 г. 19:57
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53
В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек
В Казахстане по делу о вовлечении в секс-рабство школьницы арестовали 11 человек
19 сентября 2024 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi