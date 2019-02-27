В Музее современного искусства открылась выставка Карабахнаме страницы истории народного художника Арифа Гусейнова

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля в Музее современного искусства открылась выставка документально-художественной графики «Карабахнаме – страницы истории» народного художника, профессора Арифа Гусейнова, посвященная 27-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, на выставке, открывшейся при поддержке Фонда Гейдара Алиева, представлены свыше 50 произведений художника в жанре документально-художественной графики.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой.

Директор Музея современного искусства Хайям Абдинов сказал, что по случаю 27-й годовщины Ходжалинского геноцида проводятся различные мероприятия почтения памяти. Благодаря таким мероприятиям, организованным в нашей стране и за рубежом при поддержке Фонда Гейдара Алиева, повышается внимание международной общественности к Ходжалы. Нынешняя выставка, состоящая из произведений народного художника Арифа Гусейнова на тему Карабаха, также организована при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и мы выражаем за это признательность Фонду.

Отметив значение выставки, Х.Абдинов сказал, что произведения, вошедшие в экспозицию, основаны на исторических материалах. В этих произведениях изображены Албанская церковь, панорамы исторических мест и портреты исторических личностей. В произведениях представлены композиции, отражающие заключение Туркменчайского договора, изменения албанских церквей, Ходжалы.

Заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев отметил, что наши мастера всегда выражали художественное отношение к печальным и славным событиям, произошедшим в истории азербайджанского народа. Ходжалинский геноцид – одно из страшных событий в истории нашего народа, и невозможно не выразить отношение к нему.

«Народный художник Ханлар Ахмедов, известный кинохудожник Назим Мамедов и другие мастера кисти изобразили эти события в своих произведениях. В работах Арифа Гусейнова чувствуется документальный подход к истории, произошедшим событиям. Думаю, что такие произведения важно показать и за пределами нашей страны. Это может помочь признанию и пропаганде в мире Ходжалинской трагедии. Выражаем признательность руководству Фонда Гейдара Алиева за поддержку в организации выставки», - сказал Зиядхан Алиев.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов отметил, что в представленных на выставке работах, отражена боль нашего народа. Такие выставки должны организовываться регулярно.

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Сахлаб Мамедов, кинорежиссер, народный артист Огтай Миркасимов отметили значение выставки, пожелали автору новых творческих успехов.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой.

Изображения исторических реалий при помощи творческого воображения мастера в представленных на выставке таких произведениях, как «Письмо Петра I», «Туркменчайский договор», «Расстрелянные скульптуры», «Карабахская война», «Панахали хан», «Народные музыканты», в достаточной степени привлекательны и запоминающиеся. Все произведения на выставке – в жанре гравюры. Выставка целиком построена на основе исторических фактов и имеет просветительский характер.

Многие годы художник тратит часть своего времени на занятия с представителями молодого поколения, детьми и подростками. Он готовит новых художников для будущего изобразительного искусства Азербайджана. В своих произведениях мастер передает богатый внутренний мир и особенности азербайджанского народа. Произведения основаны на исторических материалах.