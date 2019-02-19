В Лондоне представлена связанная с Азербайджаном коллекция "Black Gold"

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Лондон. 19 февраля. REPORT.AZ/ Дизайнер Леони Мерген в рамках недели моды в Лондоне представила коллекцию осень-зима под названием "Black Gold" ("Черное золото").

Как сообщила Report дизайнер, в новой коллекции она вдохновилась историей развития промышленности на Абшеронском полуострове.

Она отметила, что Абшеронский полуостров с точки зрения истории промышленности регион, имеющий большое значение: "Эта коллекция для мужчин и женщин отражает в себе традиционные одежды, представленные в различные периоды индустриализация. Я очень рада, что имею возможность представить сегодня на неделе моды в Лондоне свою работу", - отметила Л.Мерген.

Отметим, что проживающая в Берлине дизайнер Леони Мерген в 2017 году на неделе моды в Берлине и Лондоне представила "Карабахскую коллекцию". Эта коллекция была подготовлена на основе традиционной одежды карабахского региона Азербайджана. В 2018 году Л.Мерген на неделе моды в Лондоне представила коллекцию "Семь красавиц".

Айтен Аббаслы