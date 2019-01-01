В Гяндже отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год

Гянджа. 1 января. REPORT.AZ/ В Гяндже по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года проведено общегородское мероприятие.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, общественность города, жители и гости города.

Глава ИВ города Ниязи Байрамов ознакомился с городком, построенным в центре города, условиями, созданными здесь для жителей и гостей города.

На мероприятии с показательными номерами выступили городские спортсмены.

В ходе празднеств с концертной программой также выступили народная артистка Азербайджана Шахназ Гашимова и заслуженный артист Аббас Багиров. Коллектив Гянджинского государственного кукольного театра показал праздничные сценки.

Напомним, что мероприятия в Гяндже по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года начались 18 декабря. На главной площади города была установлена 21-метровая елка.