 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гяндже отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год

    В Гяндже украсили 21-метровую елку

    Гянджа. 1 января. REPORT.AZ/ В Гяндже по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года проведено общегородское мероприятие.

    Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, общественность города, жители и гости города.

    Глава ИВ города Ниязи Байрамов ознакомился с городком, построенным в центре города, условиями, созданными здесь для жителей и гостей города.

    На мероприятии с показательными номерами выступили городские спортсмены.

    В ходе празднеств с концертной программой также выступили народная артистка Азербайджана Шахназ Гашимова и заслуженный артист Аббас Багиров. Коллектив Гянджинского государственного кукольного театра показал праздничные сценки.

    Напомним, что мероприятия в Гяндже по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года начались 18 декабря. На главной площади города была установлена 21-метровая елка.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi