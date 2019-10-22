​В Баку стартовала выставка BakuBuild 2019

Выставка BakuBuild 2019 стартовала сегодня в Баку в рамках Каспийской строительной недели.

Как сообщает Report, в выставке, которая продлится до 25 октября, принимают участие 280 компаний из 23 стран.

Выставку и в этом году поддерживают Министерство экономики, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Замминистра экономики Ниязи Сафаров выступил с речью на церемонии открытия. По его словам, в последние годы строительная отрасль в Азербайджане ускоренно развивается, производство строительных материалов в стране выросло более чем на 70% в 2013-2018 годах: "Азербайджан в недалеком будущем будет обеспечивать себя большинством строительных материалов. На сегодняшний день 17 строительных компаний страны получили сертификаты поощрения инвестиций. Эти документы предусматривают инвестиции в 170 миллионов манатов".

В этом году BakuBuild отмечает свое 25-летие. За весь период с 1995 года выставка собирала на единой площадке около 5 000 компаний из 35 стран. Территория BakuBuild расширилась на 10% в этом году по сравнению с прошлым годом, а география участников охватывает страны Европы, Азии, Америки и СНГ. Отечественные компании составляют 40% экспонентов, а количество новых компаний превышает 50%.

На одной платформе с BakuBuild Azerbaijan пройдут выставки"Мебель, интерьер и дизайн"-Caspian MebelExpo, 12-я Каспийская Международная Выставка "Охрана, Безопасность и Средства Спасения" - Securex Caspian 2019 и 12-я Международная Выставка "Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны" - Aquatherm Baku 2019.