В Баку состоялось открытие выставки "Паскуала Корона"

В Баку состоялось открытие выставки "Паскуала Корона", где были представлены картины известной мексиканской художницы Тересы Кастельо Итурбиде.

В Баку состоялось открытие выставки "Паскуала Корона", где были представлены картины известной мексиканской художницы Тересы Кастельо Итурбиде.

Как сообщает Report, выставка была организована посольством Мексики в Азербайджане. На открытии выступила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Мне отрадно сегодня предоставить азербайджанскому зрителю картины Тересы Кастельо Итурбиде. На них отображаются реалии южной Мексики, а именно местные жители.

Основная цель сегодняшней выставки продемонстрировать схожие черты в культуре Азербайджана и Мексики. Сегодняшнее мероприятие можем рассматривать, как сближение культур наших стран. Я как мексиканка, проживающая в Азербайджане, могу сказать, что я здесь много схожести с Мексикой", - сказала посол.

Мария Виктория Ромеро Кабальеро также в своей речи упомянула, что картины для выставки были привезены из Мексики в Азербайджан при содействии посольства Мексики в Дании.