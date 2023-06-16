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В Баку состоялось открытие выставки "Паскуала Корона"

В Баку состоялось открытие выставки "Паскуала Корона" В Баку состоялось открытие выставки "Паскуала Корона", где были представлены картины известной мексиканской художницы Тересы Кастельо Итурбиде.
Выставки
16 июня 2023 г. 22:48
В Баку состоялось открытие выставки Паскуала Корона

В Баку состоялось открытие выставки "Паскуала Корона", где были представлены картины известной мексиканской художницы Тересы Кастельо Итурбиде.

Как сообщает Report, выставка была организована посольством Мексики в Азербайджане. На открытии выступила посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро.

"Мне отрадно сегодня предоставить азербайджанскому зрителю картины Тересы Кастельо Итурбиде. На них отображаются реалии южной Мексики, а именно местные жители.

Основная цель сегодняшней выставки продемонстрировать схожие черты в культуре Азербайджана и Мексики. Сегодняшнее мероприятие можем рассматривать, как сближение культур наших стран. Я как мексиканка, проживающая в Азербайджане, могу сказать, что я здесь много схожести с Мексикой", - сказала посол.

Мария Виктория Ромеро Кабальеро также в своей речи упомянула, что картины для выставки были привезены из Мексики в Азербайджан при содействии посольства Мексики в Дании.

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