В Баку состоялись парад и выставка классических автомобилей

Автомобильная федерация Азербайджана (AAF), Операционная компания Baku City Circuit и Dreamland Golf Club при генеральном спонсорстве Nazar Holding организовали 25 августа в Баку парад и выставку классических автомобилей.

Автомобильная федерация Азербайджана (AAF), Операционная компания Baku City Circuit и Dreamland Golf Club при генеральном спонсорстве Nazar Holding организовали 25 августа в Баку парад и выставку классических автомобилей.

Как сообщает Report , парад, который обрел традиционный характер, начался с показа в Национальном приморском парке автомобилей, зарегистрированных в Федерации для заезда, а также некоторых экспонатов постоянной выставки в Центре Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, знаменитости и жители города.

На показе были представлены автомобили, выпущенные до 1984 года. Самым старым транспортным средством стал Mercedes Benz Gazelle 1929 года выпуска. Уникальные ретро-автомобили разных лет вызвали у посетителей чувство ностальгии.

Автопробег стартовал в Национальном приморском парке, участники проехали по центральным улицам города.

Колонна классических автомобилей, произведенных в разные годы и в разных странах, придала столичным улицам своеобразный окрас. Каждый из этих автомобилей привлекал внимание не только своим внешним видом, но и оригинальной историей. Ретрокары словно оживили для жителей и гостей столицы, любителей классических автомобилей кадры, которые обычно можно увидеть в старых кинолентах.

Участники парада, проехав по маршруту Приморский бульвар - проспект Нефтяников - Белый Город - Центр Гейдара Алиева - проспект Гейдара Алиева - Аэропортовское шоссе - Зыхское шоссе, завершили автопробег в Dreamland Golf Club.

Там же прошла выставка, на которой каждый смог сфотографироваться на фоне этих автомобилей, получить возможность ближе ознакомиться с историей и особенностями ретрокаров. Затем были выбраны и награждены победители в номинациях "Самый старый автомобиль", "Самый уникальный автомобиль" и "Самый красочный наряд".

Гостям также была представлена концертно-развлекательная программа с участием известных исполнителей. На концерте выступили популярные певцы Айсель, Диляра Казымова, Хайям Нисанов, Эльнур и Нигяр, Мурад Ариф, Нура Сури, Рилая Гусейнзаде, Замиг Гусейнов.

В Азербайджане регулярно проводятся различные мероприятия, вызывающие интерес у автолюбителей, в том числе направленные на развитие автомобильного спорта. В этой связи особо можно отметить деятельность Автомобильной федерации страны.