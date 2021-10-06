В Баку проходит международная книжная выставка-ярмарка

В Баку открылась VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка (Baku International Book Fair 2021).

В Баку открылась VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка (Baku International Book Fair 2021).

Как передает Report, книжный фестиваль приурочен к 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Али Ахмедов, министр культуры Анар Керимов, министр образования Эмин Амруллаев, народный писатель Анар Рзаев, министр туризма и культуры Турции Ахмет Демирджан.

В выставке приняли участие народные писатели и поэты Азербайджана, известные молодые писатели, известные иностранные писатели и актеры.

Почетными гостями выставки стали Чингиз Абдуллаев, Гюльсерен Бугдайыджиоглу, Эльхзан Элатлы, Синан Ягмур, Тогрул Мехти Ниязи, Эрджан Кесал и др.

На все книги, которые будут выставлены на выставке на продажу участниками, предусмотрены скидки.

Ярмарка-выставка продлится до 10 октября.