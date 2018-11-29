В Баку открылась выставка под названием "Гиперреалистичная скульптура. Не отличается от живого"

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября в Центре Гейдара Алиева открылась выставка под названием «Гиперреалистичная скульптура. Не отличается от живого».

Как сообщает Report, большой интерес посетителей на выставке, состоящей из пяти разделов, вызвали образы, являющиеся точным отражением человека, монохромные скульптуры, работы, отображающие различные части тела, передающие деформированную реальность скульптуры необычных размеров.

Перед открытием выставки исполнительный директор Института культурного обмена Германии Максимилиан Летце рассказал о проекте. Он сообщил, что выставка организована на основе совместного проекта Центра Гейдара Алиева и Института культурного обмена Германии.

«Основу сегодняшней выставки составляют новый стиль, новая тема и новый материал. Выставка отражает один из видов абстрактного искусства. Глядя на общую экспозицию выставки, можно увидеть отражающую реализм и основанную на нем современную скульптуру. Мы открыли эту выставку в ряде стран мира. Баку является городом, отличающимся современным обликом и мультикультуральным подходом. Открытие этой выставки в таком городе заслуживает одобрения. По сути это – изображение привлекательности искусства», - сказал Максимилиан Летце.

Было доведено до внимания, что выставка «Гиперралистическая скульптура. Не отличается от живого» до сих пор демонстрировалась в Испании, Мексики, Дании, Австралии, Нидерландах и Германии.

Затем участники ознакомились с выставкой.

В экспозиции выставки вызывают восхищение 20 произведений скульптуров из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады, Македонии, Франции и других стран.

Возникшая в 1960-х годах гиперреалистическая скульптура стала развиваться в 1970-х годах. Джордж Сейдж и Дуэйн Хенсон, одни из зачинателей в этой области, создали максимально реальные работы, не отличающиеся от живого прототипа.

Вообще гиперреалистические скульптуры можно легко спутать с живыми людьми и реальными предметами. Авторы умело создают человеческое тело – морщины кожи, волосы и другие детали.

На выставке экспонируются работы всемирно известных скульпторов Дуэйна Хенсона (Duane Hanson), Даниэля Фирмана (Daniel Firman), Кэрола А. Фейермана (Carole A. Feuerman), Джейми Селмона (Jamie Salmon), Джорджа Сигала (George Segal), Кита Эдмиера (Keith Edmier), Сэма Джинкса (Sam Jinks), Марка Сияна (Marc Sijan), Джарко Башески (Zharko Basheski), Патриссии Пиччинини (Patricia Piccinini), Тони Мателли (Tony Matelli), Мэла Рамоса (Mel Ramos), Матильды Тер Хейн (Mathilde ter Heijne), Тома Кюблера (Tom Kuebler), Роберта Грэма (Robert Graham) и Аллена Джонсона(Allen Jones).

Выставка продлится в Центре Гейдара Алиева до 10 марта 2019 года.