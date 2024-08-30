В Баку открылась выставка бахрейнских художников RAK Art Foundation

Сегодня в Баку, в галерее QGallery, открылась выставка произведений бахрейнских художников, организованная Фондом искусства RAK.
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Выступая на открытии выставки, Рашид Аль Халифа заявил, что он очень рад возможности поделиться неисчерпаемым талантом бахрейнских художников с любителями искусства в Азербайджане:
"Я рад возможности поделиться замечательным талантом бахрейнских художников с QGallery и любителями искусства в Азербайджане. Я уверен, что это сотрудничество знаменует собой начало серий успешных культурных обменов между Азербайджаном и Бахрейном, способствующих взаимопониманию и взаимному признанию посредством универсального языка искусства".
"RАК Аrt Foundation по прежнему привержен продвижению бахрейнского искусства во всем мире, стремясь содействовать межкультурному сотрудничеству и обменам как средству укрепления международного партнерства и взаимопонимания, с помощью искусства, RАК Аrt Foundation стремится внести вклад в критический дискурс и социальный диалог, выступая за инновации, устойчивость и позитивные изменения", - добавил он.
Эмин Маммадов, один из основателей QGalery, в свою очередь подчеркнул: "Наше сотрудничество с художником Рашидом Аль Халифой и РАК Аrt Foundation является свидетельством силы искусства в укреплении международной дружбы и культурного взаимопонимания. Наша связь только укрепилась после значимого знакомства с современным искусством Бахрейна и уважаемым художником Рашидом Аль Халифой. Мы очень рады привезти в Баку кусочек бахрейнского искусства и надеемся на дальнейшие возможности обмена и партнерства между нашими странами".
Отметим, что в мероприятии также приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов.