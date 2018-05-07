В Баку откроется историко-документальная выставка "Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие"

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ 10 мая в Баку, в Центре Гейдара Алиева откроется российско-азербайджанская историко-документальная выставка «Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие».

Как сообщили Report в посольстве Российской Федерации в Азербайджане, экспозиция посвящается 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева – личности, исторически связавшей современную Россию и Азербайджан. Человеку, построившему крепкий и надежный мост взаимоотношений между нашими странами.

На выставке представлены собранные российскими и азербайджанскими историками и архивистами материалы о жизни и деятельности Гейдара Алиева, которые помогут глубже раскрыть масштаб и многогранность его личности, прикоснуться к наследию общенационального лидера Азербайджанской Республики, который заложил основу современных российско-азербайджанских отношений.

В работе над материалами приняли участие специалисты Архива президента Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации, Государственного архива Российской Федерации, Архива внешней политики Российской Федерации, Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного архива литературы и искусств, Российского государственного архива новейшей истории, Государственного музея политической истории России, пресс-службы Московского Патриархата и Центра Гейдара Алиева.

Мероприятие проводится при поддержке Администраций президента Азербайджанской Республики и президента Российской Федерации.

В церемонии открытия примет участие российская делегация в составе руководства Федерального Собрания Российской Федерации, представителей Администрации президента Российской Федерации, МИДа России, ведущих вузов страны.