В Баку на новогодней ярмарке состоится благотворительная интеллектуальная игра

В Баку в рамках новогодней ярмарки Bizimkilər festivalı состоится благотворительная интеллектуальная игра "Шекербура Шоу".

В Баку в рамках новогодней ярмарки Bizimkilər festivalı состоится благотворительная интеллектуальная игра "Шекербура Шоу".

Как передает Report, мероприятие пройдет 16 декабря в 19:30, в Passage 1901 по адресу Nigar Rafibeyli, 20.

Все собранные средства будут направлены на помощь детям шехидов в Азербайджане, а также детям Украины, пострадавшим в результате российско-украинской войны.

Игра будет тематической и охватит вопросы, связанные с историей, культурой, географией и спортом Азербайджана и Украины.