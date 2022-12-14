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В Баку на новогодней ярмарке состоится благотворительная интеллектуальная игра

В Баку на новогодней ярмарке состоится благотворительная интеллектуальная игра В Баку в рамках новогодней ярмарки Bizimkilər festivalı состоится благотворительная интеллектуальная игра "Шекербура Шоу".
Выставки
14 декабря 2022 г. 10:46
В Баку на новогодней ярмарке состоится благотворительная интеллектуальная игра

В Баку в рамках новогодней ярмарки Bizimkilər festivalı состоится благотворительная интеллектуальная игра "Шекербура Шоу".

Как передает Report, мероприятие пройдет 16 декабря в 19:30, в Passage 1901 по адресу Nigar Rafibeyli, 20.

Все собранные средства будут направлены на помощь детям шехидов в Азербайджане, а также детям Украины, пострадавшим в результате российско-украинской войны.

Игра будет тематической и охватит вопросы, связанные с историей, культурой, географией и спортом Азербайджана и Украины.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xeyriyyə məqsədilə intellektual oyun keçiriləcək

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