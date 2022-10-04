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На VIII Бакинской международной книжной выставке будет представлено более 200 новых книг

На VIII Бакинской международной книжной выставке будет представлено более 200 новых книг На VIII Бакинской международной книжной выставке, которая завтра начнет работу в Бакинском Экспо-центре, ожидается участие 109 издательств.
Выставки
4 октября 2022 г. 12:19
На VIII Бакинской международной книжной выставке будет представлено более 200 новых книг

На VIII Бакинской международной книжной выставке, которая завтра начнет работу в Бакинском Экспо-центре, ожидается участие 109 издательств.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, состоявшейся 4 октября, сообщил директор отдела книжного оборота и работы с издательствами Министерства культуры Акиф Марифли.

По его словам, на выставке состоится презентация более 200 новых книг.

Он так же отметил, что выставка посвящена "Году города Шуша" и на мероприятие приглашены 40 издательств из Турции, по четыре - из России, Ирана и Узбекистана: "Среди гостей такие известные лица, как Илбер Ортайлы, Фатих Эрдоган, Хасият Рустам".

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Версия на азербайджанском языке VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 200-dən çox yeni kitab təqdim olunacaq

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