На VIII Бакинской международной книжной выставке будет представлено более 200 новых книг

На VIII Бакинской международной книжной выставке, которая завтра начнет работу в Бакинском Экспо-центре, ожидается участие 109 издательств.

На VIII Бакинской международной книжной выставке, которая завтра начнет работу в Бакинском Экспо-центре, ожидается участие 109 издательств.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, состоявшейся 4 октября, сообщил директор отдела книжного оборота и работы с издательствами Министерства культуры Акиф Марифли.

По его словам, на выставке состоится презентация более 200 новых книг.

Он так же отметил, что выставка посвящена "Году города Шуша" и на мероприятие приглашены 40 издательств из Турции, по четыре - из России, Ирана и Узбекистана: "Среди гостей такие известные лица, как Илбер Ортайлы, Фатих Эрдоган, Хасият Рустам".