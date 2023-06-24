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Михалко: Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд

Михалко: Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд.
Выставки
24 июня 2023 г. 17:45
Михалко: Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд

Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд.

Об этом журналистам заявил посол ЕС в Азербайджане Питер Михалко, отвечая на вопрос Report перед открытием первого кулинарного фестиваля стран ЕС “Taste of Europe”.

Он заявил, что он с его супругой очень любит азербайджанскую кухню, особенно ему нравится чобан-салат, салат с баклажанами, а его супруге суп с чечевицей.

"В азербайджанской кухне особенным вкусом отличаются блюда с использованием свежих овощей, фруктов и специй",- сказал он.

Он также заявил, что сотрудничество ЕС с Азербайджаном очень крепкое, а данное мероприятие, где гости смогут ознакомиться с культурными изысками стран-членов ЕС, призвано служить углублению данных связей.

"Надеемся наши азербайджанские друзья полюбят блюда из стран ЕС, и это внесет свой вклад в наши двухсторонние отношения",- добавил дипломат.

Также посол добавил, что в рамках мероприятия будет представлена книга с рецептами блюд из стран ЕС на азербайджанском языке.

В фестивале принимают участие Франция, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Италия и Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Mixalko: “Azərbaycanın çox zəngin mətbəxi var”

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