Михалко: Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд

Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд.
Об этом журналистам заявил посол ЕС в Азербайджане Питер Михалко, отвечая на вопрос Report перед открытием первого кулинарного фестиваля стран ЕС “Taste of Europe”.
Он заявил, что он с его супругой очень любит азербайджанскую кухню, особенно ему нравится чобан-салат, салат с баклажанами, а его супруге суп с чечевицей.
"В азербайджанской кухне особенным вкусом отличаются блюда с использованием свежих овощей, фруктов и специй",- сказал он.
Он также заявил, что сотрудничество ЕС с Азербайджаном очень крепкое, а данное мероприятие, где гости смогут ознакомиться с культурными изысками стран-членов ЕС, призвано служить углублению данных связей.
"Надеемся наши азербайджанские друзья полюбят блюда из стран ЕС, и это внесет свой вклад в наши двухсторонние отношения",- добавил дипломат.
Также посол добавил, что в рамках мероприятия будет представлена книга с рецептами блюд из стран ЕС на азербайджанском языке.
В фестивале принимают участие Франция, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Италия и Азербайджан.