Михалко: Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд

Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд.

Азербайджан обладает очень богатой кухней со множеством вкусных блюд.

Об этом журналистам заявил посол ЕС в Азербайджане Питер Михалко, отвечая на вопрос Report перед открытием первого кулинарного фестиваля стран ЕС “Taste of Europe”.

Он заявил, что он с его супругой очень любит азербайджанскую кухню, особенно ему нравится чобан-салат, салат с баклажанами, а его супруге суп с чечевицей.

"В азербайджанской кухне особенным вкусом отличаются блюда с использованием свежих овощей, фруктов и специй",- сказал он.

Он также заявил, что сотрудничество ЕС с Азербайджаном очень крепкое, а данное мероприятие, где гости смогут ознакомиться с культурными изысками стран-членов ЕС, призвано служить углублению данных связей.

"Надеемся наши азербайджанские друзья полюбят блюда из стран ЕС, и это внесет свой вклад в наши двухсторонние отношения",- добавил дипломат.

Также посол добавил, что в рамках мероприятия будет представлена книга с рецептами блюд из стран ЕС на азербайджанском языке.

В фестивале принимают участие Франция, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Италия и Азербайджан.