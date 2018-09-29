Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана призвал поддержать кандидатуру Баку для проведения ЭКСПО 2025

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая в ходе общих прений 73-й сессии Генассамблеи.

Министр иностранных дел Азербайджана рассказал с трибуны Генассамблеи об успехах его страны в развитии экономики и ее участии в многочисленных региональных проектах – строительстве транспортных коридоров, объектов инфраструктуры и создании высокотехнологичных коммуникационных магистралей.

По его словам, устойчивый экономический рост позволяет Азербайджану оказывать помощь развивающимся странам, а также государствам, которые справляются с последствиями стихийных бедствий. Азербайджан, по его словам, борется с коррупцией и активно сотрудничает с правозащитными механизмами ООН.

Глава МИД Азербайджана сообщил, что Баку претендует на проведение международной выставки «ЭКСПО – 2025» и призвал страны, которым в ноябре предстоит определить победителя, поддержать кандидатуру Азербайджана. «Страны Восточной Европы, Кавказа и бассейна Каспия никогда не принимали у себя ЭКСПО», - сообщил Мамедъяров, подчеркнув, что избрание Баку позволит расширить географию проведения выставки.

По словам министра, Азербайджан как «один из признанных центров мультикультурализма» провел многочисленные международные мероприятия, направленные на укрепление межкультурного диалога. «Представители всех этнических и религиозных групп проживают в Азербайджане в мире и гармонии», - подчеркнул он.