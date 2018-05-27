Директор парижского "Art Shopping": "Я очень высоко оцениваю работы азербайджанских художников"

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Париж. 27 мая. REPORT.AZ/ В зале Карусель парижского музея Лувр завершилась международная выставка современного искусства "Art Shopping". На выставке профессиональных художников были представлены ручные работы Эсмер Нариманбекова и Марьям Алекберли, а также ряд молодых и талантливых художников.

Как сообщает французское бюро Report, по словам директора парижского "Art Shopping" Стефан де Бойссон, ручная работа азербайджанских художников было воспринято с большим интересом.

"Первый раз на нашей выставке было продемонстрирована работа Марьям Алекберли. И ее произведение было воспринято с большим интересом. Произведение Эсмер Нариманбековой отличаются особой красотой. Успех работ азербайджанских художников заключается в том, что в их произведении отражается ценности мультикультурализма", - заявил директор парижского "Art Shopping".

"В Азербайджане я был всего один раз. И ваша страна для меня стала родной. Я полюбил Азербайджан. Надеюсь, что сотрудничество с Азербайджаном станет еще крепче. Я был в музее современного искусства в Баку. Очень высоко оцениваю работы азербайджанских художников собранные в музее современного искусства. Кроме того, желаю создать Бакинский филиал международной выставки современного искусства "Art Shopping", - сказал Стефан де Бойссон.